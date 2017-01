El impresionante cambio físico de María Patiño

La evolución de María Patiño es sorprendente. No solo su meteórica trayectoria profesional que la posiciona entre las presentadoras más populares del momento, su físico ha experimentado un cambio impresionante. En sus inicios como reportera en varias agencias de prensa como la desaparecida Noticia, donde era experta en perseguir a famosos y obtener suculentas informaciones, su look distaba mucho del actual. En estas imágenes se aprecia una imagen de María a la que no estamos acostumbrados.



De la mano de Jorge Javier Vázquez debutaba en Antena 3, fue él quien la propuso en el programa Sabor a ti de Ana Rosa Quintana, de hecho, la llamaban la "becaria" porque empezaba haciendo sustituciones de verano. A partir de ese momento, empezó a despuntar, siendo una de sus temas más cañeros los relacionados con los diestros Jesulín de Ubrique y Fran Rivera, según recoge ESDiario hoy 13 de enero de 2017.

Luego sus colaboraciones en Abierto al anochecer de Jordi González la posicionaron como una de las periodistas del corazón de referencia rivalizando con los que eran los todopoderosos del cuore como Jesús Mariñas o Karmele Marchante. A partir de ese momento, el look de María empezó a cambiar, de hecho fue en Dónde estás corazón donde se aclaró su melena.

Patiño, al igual que otras famosas, ha pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia y aunque su figura siempre ha sido esbelta, su cuerpo está ahora mucho más definido, incluso esa melena tan rizada que la caracterizaba y que en alguna ocasión era comparada con Rosario Flores, ha sufrido alguna transformación, esos rizos han desaparecido y han cobrado un tono más cobrizo. Un antes y un después muy sonado y que confirma que no siempre el pasado fue mejor.