'Juego de trilero': Iglesias se pone de falsa víctima de cara a Vistalegre

Pablo Iglesias tendría un brillante futuro en el juego de los triles, ese que se juega bien con unos cubiletes y una bolita o bien con unos naipes.

A menos de un mes para el segundo cónclave de Podemos en Vistalegre (el 10 de febrero de 2017), el líder del partido morado se pone la venda antes de una herida que sabe perfectamente que no va a producirse.

En 'Al Rojo Vivo' (laSexta) este 13 de enero de 2017, Iglesias se puso muy melindre y muy victimista a la hora de asegurar con contundencia que:

Si finalmente se presentan tres listas asociadas, aunque sería una pena porque la gente nos quiere juntos, y mi proyecto no es el más votado yo no puedo ser el líder. Evidentemente, si mi equipo no es el más votado yo tendré que ponerme a las órdenes de la persona que encabece el proyecto más votado. Desde luego yo ayudaría al nuevo líder de la manera más efectiva. Por supuesto, yo no abandonaría Podemos.