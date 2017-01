Solo cinco minutos tarda el más chulo de Podemos en montar una buena bronca con Susanna Griso

No sería la primera vez que el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, llegaba a 'Espejo Público' cargado de arrogancia. La chulería y prepotencia de Espinar con un asesor del PSOE: "No sé quién es este señor que no me deja hablar"

Pero sí fue la primera ocasión en que lo hacía con Susanna Griso y en un tiempo récord; en apenas cinco minutos de entrevista este 13 de enero de 2017, había conseguido el del pufo inmobiliario decirle a la entrevistadora por dónde tenían que ir sus preguntas, llevándose el consiguiente chaparrón. Inda machaca y entierra a Ramón Espinar: "¿Se puede ser más sinvergüenza?"

Susanna Griso: Quiero que escuche a José Manuel López, porque él se quejaba de los métodos poco ortodoxos... Ramón Espinar: Te pido... Yo solo te pido una cosa, y es que me dejes ser elegante. Que no me obligues permanentemente a comentar las cosas que han dicho otros. Susanna Griso: Ramón, tú serás elegante si quieres ser elegante, no dependerá de lo que yo te diga. Ramón Espinar: Estoy encantado de ver las declaraciones, pero ya te adelanto que no las voy a comentar. Nos ponéis siempre en la tesitura de comentar las declaraciones de otro compañero que probablemente te ha criticado...

Finalmente emitía Susanna Griso las declaraciones de López, el purgado por Espinar de la portavocía del grupo en la Asamblea de Madrid, y se terminaba de liar la bronca con la presentadora por el rumbo que debía llevar el diálogo: