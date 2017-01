Las bestiales patadas al diccionario en laSexta y Telecinco: Vayadolid e Histagram

Siempre están con el axioma de que en España tenemos la generación más preparada y la mejor de toda la historia.

Por supuesto, los Ferreras, Jorge Javier Vázquez, Jordi González y compañía se hartan de culpar al Gobierno de turno (sobre todo si es del PP) de menosprecia a unos talentos en ciernes.

Pues desde luego, al menos en temas ortográficos, o en Telecinco y laSexta han tenido tan mala vista como Fernando Trueba o es que tal vez esas nuevas generaciones que vienen pisando tan fuerte no están tan bien preparadas como se nos ha querido hacer ver.

Porque la verdad es única e incuestionable, máxime cuando queda negro sobre blanco o sobre las pantallas multimedia.

El primer disgusto se lo llevaron en la cadena de Fuencarral, en Telecinco. En el programa 'Gran Hermano VIP 5' dejaron bien a las claras que su ortografía no es precisamente VIP al clavarse un 'Histagram' como si no hubiese un mañana.

Cierto es que con Toño Sanchís podría hasta valer el juego de palabras de Gramos de Histeria o similar. Pero no, no querían decir eso. Y no será porque Instagram, que así debiera de haberse escrito, no sea una red social perfectamente conocida.

Pero peor fue lo del encargado de un gráfico en el programa 'Al Rojo Vivo' (laSexta). A Ferreras le colaron por toda la escuadra (y sin telefonino que le avisara) un 'Vayadolid' que tuvo que hacerle revolver en su tumba al ilustre José Zorrilla. ¡Vaya dolor! tuvieron que pensar los espectadores de Pucela y de toda España. Con lo sencillo que es escribir Valladolid.

Al menos, porque justo es reflejarlo, de 'Al Rojo Vivo', en su perfil de Twitter, han pedido disculpas por ese patinazo: