Urdaci pone a Monedero en su 'perrera': "Lo de la cueva del odio es un ladrido de caniche"

Ha tardado un par de días en contestar al sujeto, pero al final le dedicó el último tramo de su editorial en 'Al Día' (13TV).

Alfredo Urdaci decidió reservarse para antes del fin de semana, el 13 de enero de 2017, lanzarle un recado a Monedero, el autor de la frase "COPE y 13TV son cuevas de odio", aunque restando importancia al personaje al que no dudó en catalogar su lenguaraz ataque como el del "ladrido del caniche Monedero".

Asegura el presentador de las noticias nocturnas en 13TV que:

Un telespectador me ha preguntado estos días que por qué no habíamos contestado a Monedero que esta semana dijo que 13TV es una cueva de odio. Primero, porque no nos sentimos aludidos. Esto no es una cueva como todo el que se asome a esta casa puede comprobar todos los días. Somos una casa abierta para todo el que vaya por el mundo con respeto. No tenemos medio gramo de odio porque el odio provoca muchos problemas y no resuelve ninguno.