GH VIP: Ataque de ansiedad en la casa de Guadalix: ¿Qué le pasó a Daniela Blume?

Daniela Blume ha dado el primer susto de la quinta edición de 'GH VIP'. La locutora de radio y ex 'superviviente' de Telecinco sufría, en la noche de este 14 de enero de 2017, un pequeño ataque de ansiedad que preocupó a sus compañeros (Paolo Vasile o todo por la audiencia: Sexo y tocamientos en 'GH VIP').

Puede que fuera todo impostado, porque Daniela se las trae: (Twitter: @DanielaBlume / Instagram: @danielablume)

La sexologa es cara muy conocida en nuestro país. Lleva años estando presente en televisión y radio y que ha sido capaz, incluso, de aconsejar a sus oyentes temporada tras temporada (GH VIP: Alonso Caparrós relata sin pudor sus masturbaciones juveniles con Ivonne Reyes ).

Daniela no es su verdadero nombre. La concursante nació en Barcelona en el año 1985 y sus padres decidieron ponerle el nombre de Alexandra (García Mezcua). Sin embargo, nada más comenzar a trabajar de forma pública, la joven decidió utilizar el nombre artístico de Daniela Blume (Nadie 'traga' a Toño Sanchís: nominado por mayoría absoluta en GH VIP).

Actualmente es principalmente conocida por su labor radiofónica en 'Ponte a Prueba' de Europa FM y en 'No te cortes' de Los40, pero sus comienzos fueron muy diferentes. Daniela se marchó a Canadá para estudiar Sexología y a su vuelta comenzó a trabajar como streaper y acróbata vaginal en la mítica Sala Bagdad de Barcelona.

Mientras los concursantes disfrutaban de la cena, Daniela se levantó y acudió al confesionario, donde permaneció unos minutos. A su salida, la locutora catalana relató al resto de habitantes de la casa de Guadalix su angustia.

"Estoy mejor. He estado relajándome ahí dentro. De repente me ha dado un 'chunguele' increíble. Estaba cenando y me he empezado a estresar, no podía escuchar y respirar a la vez".

"Os sentía como lejos. No sabía qué hacer y me daba vergüenza salir, me he estresado".