GH VIP: Así se ha arruinado Terelu Campos

Por su estancia en la casa de Gran Hermano se ha llevado cerca de 30.000 euros. Por cada episodio de Las Campos Terelu gana unos 8.000 euros (se han publicado otras cifras pero son exageradas). Sus dos colaboraciones semanales en Sálvame y Qué tiempo tan feliz le reportan unos ingresos mensuales de algo más de seis mil. Además, cuenta con sus apariciones publicitarias, que le generan en torno a los 800 euros por anuncio. Sus exclusivas con Hola o Diez Minutos varían pero no bajan de los 6.000 euros y pueden llegar a los 50.000. Con semejantes ingresos, que fueron mucho mayores años atrás, ¿cómo se puede estar en una situación económica complicada? Hablamos con su entorno y nos explican que su deuda hipotecaria no es el único motivo de sus problemas. "Hay quien acusa a la presentadora de manirrota".

Si bien es cierto que sus problemas con Hacienda la han obligado a aceptar casi todo lo que le ofrecen, porque debe en torno a 900.000 euros de hipoteca, no ha sido solo 'Montoro' el 'culpable' del desaguisado. La propia Terelu se ha encargado de lamentarse en los medios de que su situación económica no pasa por sus mejores momentos. A finales de año, daba gracias por contar con un empleo a la vez que exhibía su ruina: "Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo en televisión, dos programas". Pero después acabó reconociendo que se ha visto obligada a bajar su tren de vida. En su exclusiva para Deluxe, donde fue entrevistada a finales de diciembre, arremetió contra Hacienda, se quejó de que solo va dos días a la semana a Sálvame, y recordó que estuvo siete meses sin poder trabajar a causa de su enfermedad. Eran explicaciones por las que a la vez cobraba (como invitada en el programa) pero que además suponían la excusa para todo el que quisiera entendiera que no le quedaba más remedio que tragar y entrar en GH Vip, tal y como se había publicado. Ella lo negó mientras pudo, según recoge El Economista hoy 16 de enero de 2017.

Aquellas declaraciones de Terelu sobre su economía doméstica fueron sinceras y reveladoras. Reconocía que estaba molesta con la Agencia Tributaria por el modo en el que tiene que debe pagar sus impuestos: "Si no me hubiera venido el tsunami que nos ha venido a un tanto por ciento que trabajamos en esto no tendría problema de nada", explicaba en la cadena que le da de comer. Pero mientras no le toque la lotería (a la que parece que juega), tendrá que buscarse las lentejas, como todo el mundo.

"Yo vengo acarreando unos compromisos que tengo que cumplir con Hacienda", dijo. Y a continuación se despachó con los hombres de Montoro: "De pronto nos han dicho que éramos tontos todos y que lo hemos hecho mal durante años. Asesores y fiscales de este país son subnormales, perdón por la palabra, y no han hecho bien su trabajo", dijo la hija de María Teresa Campos, reprochando la regulación fiscal que le obliga a tributar.

En su día, Terelu contó con muchos ingresos pero gastó a buen ritmo y eso le llevó a una situación económica menos desahogada. "He ganado mucho dinero, he gastado mucho dinero, me compré una casa, la vendí, y con eso tenía un dinero". Sin nombrarla, Terelu no ha tenido problema en referirse a que padeció una grave enfermedad, que afortunadamente logró superar, pero que la mantuvo 'de baja' un tiempo. "No se me olvida que tuve que estar siete meses sin trabajar, por razones de las que no las vamos a hablar", comentó. "Estaba con una casa en marcha, estaban terminando la obra... Y cuando ocurrió eso pasó lo de Hacienda", relataba.

Lejos quedan aquellos viajes lejanos, como uno que hizo nada menos que a Hawái o sus salid a tope en la lujosa Marbella. Una compañera que la conoce hace tiempo explica en conversación con Informalia que la hija de María Teresa gastaba sin mirar precios: "Entrar en una tienda y salir con un bolso de 1.500 euros no era raro para ella. También tenía un presupuesto importante para salir, lo que se dice salir: beber, cenar, divertirse...", reconoce su amiga. "Su madre ha ganado mucho dinero, mucho, y a Terelu no le ha faltado ayuda económica, regalos, o lo que sea cuando lo ha pedido", desvela. "El padre de su hija, el empresario Alejandro Rubio, también es una persona con una situación económica desahogada. Sus ópticas y sus negocios le aportan tranquilidad", recuerda la persona que desvela cómo 'se fundió' Terelu una parte de su patrimonio.

La cuestión es que entre Hacienda y que "se le iba el dinero como agua entre las manos", ni sus ingresos, ni las ayudas de su madre, ni la buena situación del padre de su hija han evitado que la presentadora toque fondo. O tal vez no tanto, pero que vea el fondo de cerca. Por esas y otras razones su nivel de vida cambió absolutamente. "He renunciado a muchas cosas. ¿Dónde me habéis visto irme de viaje? A ninguna parte. Solo vengo dos días a Sálvame. ¿Y qué he hecho? Pagar a Hacienda", repetía en televisión antes de entrar a Gh Vip.