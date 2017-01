La abuela pensionista que deja en pañales a laSexta: "Tengo 91 años pero no soy gilipollas"

Se llama Paquita Martín, tiene 91 años de edad y este sábado 14 de enero de 2017 se convirtió en la voz de muchas mujeres que sufren en sus carnes la vergüenza de cobrar una mísera pensión. Lo hizo en el transcurso del programa La Sexta Noche, ante el pasmo de Iñaki López, el susto del profesor de Economía, José María O'Kean, y de una Andrea Ropero que no sabía dónde meterse tras arrebatarle la brava señora el micrófono, con todas las de la ley y cargada de razón.

Era el turno de las preguntas pero pronto la anciana dejaba claro a la mentada que su intención no era precisamente preguntar sino más bien hablar alto y claro y expresar una queja: "Yo no tengo ninguna pregunta que hacer, porque no creo que tenga respuesta", decía Paquita a una sorprendida Ropero que reía y trataba de hacer cambiar de opinión a la "abuela" diciéndole que "hombre, mujer, alguna respuesta podremos darle..."

Pero no tenía éxito la operación de la presentadora porque a esas alturas la anciana ya había cogido el micrófono y lo que sí formulaba era una pregunta retórica. ¿Por qué tienen que tener las mujeres la pensión más baja que los hombres?", se preguntaba. "Es una mierda", lamentaba en voz alta con tanta gracia y sentido común que se ganaba la primera gran ovación de la noche en sus corta intervención. No iba a ser la única.

"No quiero que a los hombres les quiten pensión, quiero que se la suban a las mujeres", afirmaba la pensionista quien contaba a los telespectadores que había trabajado y cotizado durante 29 años en una empresa metalúrgica. Ella seguía con su reivindicación y animaba a todo el mundo a reflexionar sobre "las mujeres viudas que no trabajaron para quedarse en casa con los hijos".

En ese momento ya tenía toda la atención de público e invitados al programa y también del economista.

Pero lo mejor estaba por llegar y lo guardaba para el final. "Lo primero que hay que hacer es dar trabajo a los jóvenes para que suban las pensiones", decía volviendo a arrancar los aplausos de un entusiasmado público y cuando ya la estaban despidiendo quería añadir el colofón, aunque para ello tuviese casi literalmente que arrebatarle el micrófono a una más que sorprendida Andrea Ropero para concluir: "Tengo 91 años pero no soy gilipollas".

Ni que decir tiene que entonces el público estalló entre risas y aplausos con una cerrada ovación. Un éxito efímero televisivo el de Paquita que, sin embargo, ha tenido su eco y prolongación en las redes sociales. Todo un fenómeno.