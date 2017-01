Paz Padilla cree que quieren hundirla para que deje Sálvame

Paz Padilla está viviendo uno de sus peores momentos en Sálvame, tras su último bronca con los colaboradores. "Buscan hundirme", dijo la presentadora según escribe Jesús Mariñas en La Razón. En unos días, Jorge Javier Vázquez regresará al programa de las tarde de Telecinco, tras casi un año en manos de la humorista mientras él ha compaginado la televisión en prime time y el teatro.

"No entiendo lo que está pasando ni esta persecución, y menos ahora que lo dejo. No conozco al director ni a nadie que trabaje allí. A lo mejor hice algo mal sin enterarme. Sólo así me lo explico", explica Padilla al columnista, según recoge Ecoteuve hoy 16 de enero de 2017.

"No sé qué pasa. De entrada, no es que me lleve mal o no me entienda con el equipo. Sólo son mis compañeros de trabajo. Ni salimos juntos ni vamos a cenar. Siempre he mantenido ese distanciamiento, el mismo con el que hace 20 años decidí no conceder entrevistas. Por eso me dolieron las fotos que me robaron", explica Padilla.