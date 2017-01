Risto se confiesa con Teresa Campos

Risto Mejide y María Teresa Campos mantuvieron una conversación íntima en QTTF para promocionar el regreso del publicista a Cuatro. En la entrevista, ambos se sinceraron sobre sus trayectorias profesionales que tienen ambas un punto en común: se fueron a Antena 3 y volvieron a Telecinco.

"No estaba satisfecho con algunas cosas, por ejemplo la franja en que me pusieron. Volví y lo mejor que tiene esta casa, y tú lo sabes, es que no es rencorosa", dijo Mejide.

"Tú puedes decir de todo, puedes tener enfados, pero saber que no hay rencor", añadió el publicista, que acaba de regresar a Mediaset tras una conflictiva salida en la que hubo duros mensajes cruzados y públicos entre el presentador y la cadena, según recoge Ecoteuve hoy 16 de enero de 2017.

"Lo has vivido tú y yo y mucha gente. Lo que no sabe nadie es que yo no quería irme, me fui por una serie de tonterías que pasaron al final. Pero no quería irme", explicó, por su parte, María Teresa Campos, que dejó Telecinco por Antena 3 en 2004. "Hasta tal punto no me quería ir que me dio un herpes zóster. Me pasé el verano sentada en una silla de un hotel por los dolores que me daban".