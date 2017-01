La derrotada Rita lanza piedras al 'exterminador' de errejonistas Espinar, apelando a la honestidad intelectual

"Los consensos no se decretan" dice Rita Maestre, porque los errejonistas siguen dolidos, heridos casi de muerte, por las afrentas del pablismo, que después de cada batalla ganada, purgan a los perdedores.

Y Rita Maestre está entre ese grupo de perdedores que lo son primero por ser errejonistas, separatistas, los moderados de Podemos, y sobre todo por caer derrotada en las primarias de Madrid contra Ramón Espinar, el de los chanchullos con pisos de protección oficial y chuleta del partido, pero candidato de Iglesias.

Este 16 de enero de 2017 participó Rita Maestre en 'Espejo Público' mediante videoconferencia, y allí Susanna Griso le preguntó cómo está el tema beligerante en Podemos. Y aunque intenten vender el fide la guerra, no cuela. Solo cinco minutos tarda el más chulo de Podemos en montar una buena bronca con Susanna Griso:

Yo a diferencia de lo que acabo de escuchar de Ramón, no voy a hablar de las opiniones de otros compañeros. Hay honestidad intelectual cuando uno pone sus ideas encima de la mesa. Queremos que los inscritos en Podemos sean partícipes del debate. Eso de que "va a ser difícil justificar" no cabe en un momento de debate democrático, no hay por qué justificar nunca que uno ponga sus ideas encima de la mesa. ["Yo creo que Íñigo va a tener difícil explicar por qué presenta un documento diferente al de Pablo", decía Espinar].