Griso, muerta del aburrimiento con Javier Fernández, le saca que todo quisqui se presentará a mandar en el PSOE

El nombre del día 16 de enero de 2017 es Patxi López, y todo el mundo en la escena política y mediática tiene que hablar del primer candidato a liderar el nuevo PSOE, incluido el actual presidente de la gestora, Javier Fernández. Patxi López se estrena en el diario de Rubalcaba amenazando con pactar con los nacionalistas.

El secretario general socialista en Asturias, al que le encargaron el marrón de llevar la paz al partido tras la salida a empujones de Pedro Sánchez, fue el entrevistado en ‘Espejo Público' con Susanna Griso. "El edificio político del PSOE está muy dañado, pero conservamos el solar".

El reto de Patxi: dar menos el cante en el PSOE que sobre un escenario.

Lo que pasa es que Fernández es un político tan sobrio y tan gris, que Susanna Griso terminó muerta del aburrimiento después más de veinte minutos de charla pausada, en un tono bajo y reposado con Fernández, todo lo contrario a lo que se espera en televisión.

Lo único destacable que acertó a señalar Javier Fernández, en el último suspiro de la entrevista, es que como el PSOE es una casa de locos, haciendo de pitonisa cree que se van a presentar muchas más candidaturas a liderarlo:

Javier Fernández: Yo como militante votaré, pero como presidente de la gestora no debo expresar mi opinión.

Susanna Griso: ¿Cree que se va a presentar Pedro Sánchez?

Javier Fernández: Pues no lo sé, y no lo descarto en absoluto.

Susanna Griso: ¿Y tampoco descarta que se vaya a presentar Susana Díaz?

Javier Fernández: No, por supuesto que no. No, no.

Susanna Griso: ¿Tres, o más candidatos? ¿Cuántos cree que pueden presentarse a las primarias?

Javier Fernández: El PSOE es imprevisible... Yo creo que se van a presentar más de tres. Intentar ser candidatos van a ser muchos, pero luego hay que tener unos avales y no sé cuántos los conseguirán. Pero puede haber tres, cuatro, cinco... No soy capaz de fijarme un horizonte.