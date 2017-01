Terelu explota en el debate de 'GH VIP' al preguntarle una vez más por la comida

Terelu Campos puso fin este domingo a su breve andadura en GH VIP. La presentadora recibió en su despedida la visita de su madre y juntas fueron las juezas definitivas de la prueba semanal. Los concursantes cocinaron un menú para ellas y a su regreso a plató, los colaboradores del debate le preguntaron por el bizcocho que le habían servido como postre, algo que no sentó nada bien a la malagueña.

"Yo sé qué esto es muy divertido, pero yo no como bizcocho, yo como otras cosas", comenzó diciendo Terelu enfadada. "Es que estoy un poquito harta. Estoy harta con el mismo tema de siempre, pero como debe ser que es muy gracioso...", continuó diciendo, según recoge Ecoteuve hoy 16 de enero de 2017.

"No lo hemos dicho para ofenderte, hemos visto durante horas vídeos donde no parabas de comer y bromear con eso y por eso nos hemos reído", se justificaba Marta López. "Yo me río cuando yo quiero", apuntaba la presentadora.