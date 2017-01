Tremendo 'zasca' a Urbán por poner a caldo al PSOE

Se le llenaba la boca de espuma a Miguel Urbán cuando le preguntaban por el Partido Socialista, que está de moda este 16 de enero de 2017 por la candidatura de Patxi López a las primarias. Este PSOE se merece a Patxi López, pero España merecía a Javier Fernández.



Y se quedaba tan a gusto el líder de los anticapitalistas -una de las escisiones de Podemos- colocando a los socialistas como socios del Partido Popular, hasta que el entrevistador Antonio García Ferreras le devolvía un sonoro ‘zasca' del que salió con mucha dificultad el eurodiputado. Antonio Burgos se cachondea del discurso de Urbán: "Hemos roto a hablar en gilipollés":

Miguel Urbán : Nuestro principal enemigo son el PP y las élites, lo que pasa es que la gestora el PSOE ahora mismo es el principal aliado con Ciudadanos del Gobierno de Rajoy. Y por eso decimos es que con la gestora del PSOE no tenemos nada que hablar mientras sigan apoyando al régimen y a las élites.

Este es el fenómeno Urbán que quiere estar en la cúpula de Podemos.

Antonio García Ferreras: Sí, pero Señor Urbán, es el mismo PSOE que permite que ustedes gobiernen en Madrid, en Castilla-La Mancha, que gobiernan juntos de alguna manera en Valencia, en Cádiz con Kichi... ¡Es el mismo PSOE!

Miguel Urbán: Bueno, nosotros no estamos gobernando... Nos han apoyado en una investiduras y hemos sido corresponsables también en una serie de investiduras en torno a acuerdos políticos. Lo más importante son los acuerdos políticos. Les hemos votado la investidura pero no gobiernos que hagan recortes. Lo que defendemos es no subordinarnos a políticas de desigualdad.