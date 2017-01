Ernesto Sevilla quiere “hacer desaparecer" a Inda

Ernesto Sevilla volvió a hacer de las suyas en su sección del Hormiguero. En el espacio de 7 y acción realizó su particular parodia del trailer de la película "Los del túnel", donde participan Arturo Valls, Natalia de Molina y Raúl Cimas.

El sketch planteaba una disparatada situación en la que dos cuñados, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, pasan por un túnel de lavado, y de repente, uno desaparece, en este caso Joaquín Reyes.

En una secuencia posterior, Ernesto Sevilla vuelve a pasar por el mismo túnel, pero esta vez con una recreación digital de Eduardo Inda en el asiento del copiloto, con la firme intención de hacerlo desaparecer.

Aunque sabemos que a Inda estas cosas no le cabrean en absoluto, porque es un hombre con buen humor, lo cierto es que resulta cansino recurrir siempre al extremo simple para crear situaciones cómicas, a costa de los mismos absurdos clichés, una y otra vez. Estoy convencido del talento de Ernesto Sevilla, Joaquin Reyes, y del resto de excepcionales cómicos de Albacete, de los que me declaro fan absoluto, pero no estaría de más darle una vuelta de tuerca extra a sus geniales ocurrencias, en busca de pinchar también, en otros huesos.