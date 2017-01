GH VIP: La Esteban se cabrea porque la critican por la nominación a Toño

Parece que tenga la culpa de todo... ¡Vale ya de meterme en medio", exclama. La colaboradora de 'Sálvame' se desliga de los resultados de las votaciones, e insiste: "Yo no me he pronunciado sobre él como concursante"

Belén Esteban ha protestado por la insistencia de Toño Sanchís en señalar a la "princesa del pueblo" como responsable de que esté nominado en 'GH VIP', según recoge Vertele hoy 17 de enero de 2017.

"Parece que 'Sálvame' y Belén Esteban tienen la culpa de todo, de que Toño salga nominado... ¡Vale ya de meterme en medio!", protestaba la colaboradora del magacín. "Yo no me he pronunciado sobre él como concursante", recalcaba.

Esteban respondía así a las críticas de Kiko Matamoros, quien asegura que en su programa se opina sobre Sanchís con "falta de objetividad".

Todos hablan de Toño Sanchís

En cualquier caso, queda de manifiesta que Toño Sanchís está siendo el gran protagonista de 'GH VIP' en su quinta edición. El exrepresentante de la tertuliana ha protagonizado numerosos roces durante la primera semana y vivió episodios de patente tensión con Terelu Campos, quien estuvo los últimos días visitando la casa.

Pero la presentadora no ha sido la única en enemistarse con Sanchís. En estos primeros 7 días, según mostró 'El Debate'también ha tenido ya roces conAlejandro Abad (que ha dicho que va "a mantener las distancias"), y con Alonso Caparrós (que le ha dejado claro que "no estoy aquí para ser tu amigo").

También se ha ganado la desconfianza de Tutto (que cree que "tiene algo que no es verdad, me utiliza desde que entré"), e incluso de Irma Soriano (que ha lamentado que "mira con unos ojos de lobo tremendos").