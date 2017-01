Manolo Lama ficha por Antena3

Manolo Lama regresa a la televisión. Según adelantan varios portales televisivos este 17 de enero de 2017, el popular periodista deportivo, que abandonó Mediaset tras su despido de Cuatro, se pasa al 'enemigo' y ha firmado por Antena3.

Su regreso a la pequeña pantalla no será, sin embargo, para continuar haciendo información deportiva, como hacía en 'Deportes Cuatro' y como sigue haciendo todos los días en COPE, sino para probar suerte con el entretenimiento--Manolo Lama y Carlos Herrera, bazas de Barriocanal para reflotar 13TV--.

Lama acompañará a Arturo Valls en un nuevo concurso en el prime-time: 'Ninja Warrior', una versión española el programa japonés 'Sasuke', que lleva emitiéndose desde 1997, según explica El Confidencial.

Juanma Castaño habla por primera vez del despido de Manolo Lama de Cuatro

Manolo Lama se encargará de los comentarios técnicos de las diferentes pruebas en las que intervendrán los concursantes, mientras que Arturo Valls será el presentador del espacio, uno de los formatos de mayor éxito en todo el mundo.

Los participantes, que serán deportistas con una gran forma física, deberán superar pruebas muy duras para demostrar la gran destreza que se les presupone.

Manolo Lama presentó por última vez 'Deportes Cuatro' -donde formó pareja televisiva con Manu Carreño durante una década- el viernes 16 de septiembre de 2016.

Al finalizar la emisión del espacio deportivo y de manera totalmente inesperada, tal y como contó Periodista Digital, se le comunicó que no seguiría al frente--Terremoto en la información deportiva: 'Los Manolos' se divorcian--.



Mediaset tomó esta medida y sustituyó al locutor cordobés por Nico Abad, que desde entonces se sienta junto al mencionado Carreño--Manolo Lama: "Espero que me expliquen mi despido. No tengo enemigos"--.



Aunque en un primer momento la empresa de Fuencarral aseguró que buscaría nuevas fórmulas de colaboración con Lama, su arrinconamiento de 'Los Manolos', el programa que le ha dado fama y gloria, abrió una herida demasiado agrietada con la compañía y con Carreño que se tradujo en la salida definitiva del periodista, que ahora engrosará la plantilla de la competencia, Atresmedia--La 'trampa' de CuatroTV a Manolo Lama que termina en guerra con COPE y en los tribunales--.