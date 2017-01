Paz Padilla afirma que no se va de 'Sálvame'

Paz Padilla ha aprovechado su presencia este lunes en Sálvame para desmentir a Jesús Mariñas, quien ha sorprendido con una publicación en La Razón en la que aseguraba que la presentadora planeaba abandonar el programa de Telecinco. La gaditana ha acusado a su compañero de no avisarle de que la conversación, interpretada de forma errónea, iba a ser utilizada como una entrevista.

Padilla pidió a los medios que no le hicieran perder la confianza en ellos: "No me metáis en líos, que soy muy 'jartibles'. Una y otra vez lo mismo. Y a mis compañeros deciros que yo estoy muy a gusto con vosotros. A veces pasan cosas y todo se soluciona aquí. Si tengo que decir algo a mis compañeros se lo diré en plató porque lo que sucede en Sálvame para mi se resuelve en Sálvame", continuó explicando la presentadora, comparando su relación con los colaboradores con la que tiene con sus hermanos, según recoge Ecoteuve hoy 17 de enero de 2017.

"Esto es como cuando discutes con tus hermanos, yo discuto con mis hermanos y todo se queda en casa. No metáis más caquita, dejadme tranquila y os quiero", concluyó Paz, que retó a Jesús Mariñas a revelar en Sálvame la grabación de la conversación que tuvieron.

Kiko Matamoros recalcó la indulgencia de la presentadora: "A mi me hacen lo mismo y soy infinitamente más duro de lo que has sido con Mariñas", declaró. "Me parece lo suficientemente grave como para pararse. Eres un mentiroso, un intoxicador", cargó contra el periodista. "A mi en ningún momento me dice que era una entrevista. Me llamó como compañero", reincidió Paz.