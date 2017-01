'Sálvame': Bárbara Rey confirma su noche de amor con Chelo García Cortés

"Tú y yo, Chelo, y te quiero, hemos tenido una noche de amor". Con estas palabras Bárbara Rey conmocionó el plató de Sálvame Deluxe un viernes de noviembre de 2011. La vedette confesaba ante la audiencia que había tenido sexo con la colaboradora, que no lo negó.

Bárbara Rey, que hoy es noticia por un supuesto pago del CNI, y Chelo García Cortés habían sido grandes amigas y estaban viviendo un distanciamiento, según recoge Ecoteuve hoy 17 de enero de 2017.

La colaboradora de Sálvame se había sometido días antes a un polígrafo y, a la pregunta de si tuvo sexo con Bárbara Rey, había contestado que no. La 'máquina' dijo que mentía y días después fue Rey quien reaccionó.

"Aunque tú te hayas arrepentido. Aunque tú y yo hayamos sidos dos hermanas y dos amigas del alma, un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre nosotras iría a la tumba. Y es verdad, el polígrafo no miente. Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento que no me hayan gustado las mujeres porque hubiera sido más feliz, hemos tenido una noche de amor", confesó Bárbara Rey.