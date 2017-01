Al 'feo' Jorge Javier le da un ataque de celos y carga contra el 'guapo' Fran Rivera por fichar por Antena 3

Jorge Javier Vázquez se encuentra de vacaciones. Sin embargo, no ha faltado a su cita de cada miércoles con su blog en Lecturas, donde analiza la actualidad de la última semana (El 'plan secreto' de Paolo Vasile para despedir de Telecinco a Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez).

El presentador de Sálvame se hace eco este 18 de enero de 2017 del reciente fichaje de Fran Rivera por Espejo Público (Pánico en Telecinco y gran cabreo de Paolo Vasile: "¿Se han agotado Sálvame, el Deluxe y Jorge Javier?".).

El catalán dice "no criticar" la decisión del torero, pero en la práctica lo abre en canal y dedica más de una línea de su texto a valorar con detenimiento algo que en teoría ni le va ni le viene (Telecinco en su intento de superar a Antena 3, degrada a Jorge Javier ).

"Reconozco que antes era menos empático. Con los años me he vuelto más pasota o más conservador y justifico las acciones de todo el mundo".

"No entiendo que Francisco Rivera se meta en estos berenjenales. No lo critico, que conste, simplemente no lo entiendo. Con lo a gusto que se está recogidito, sin que nadie te eche cuentas".