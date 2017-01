Ferrán Monegal no se corta y pone fina a Cristina Pedroche desde Onda Cero: "Parece que no ha asumido su papel en la televisión"

El crítico televisivo de Onda Cero, Ferrán Monegal, le ha mandado un mensajito a Cristina Pedroche, la estrella del grupo Atresmedia.

Y es que Pedroche volvió a demostrar que es un filón para la empresa que le paga, logrando en su visita a 'El Hormiguero' que el programa que presenta Pablo Motos registrase su mejor dato de audiencia--Cristina Pedroche la lía parda criticando a A3 y sacando "pecho" contra las feministas--.

Las declaraciones que efectuó en el mencionado espacio ya son más cuestionables. Y uno de los que no ha tenido reparos en cuestionárselas ha sido Monegal, que desde 'Julia en la Onda' le ha respondido que parece que la vallecana no ha asumido su papel en la televisión--Cristina Pedroche: "Me da rabia que las feministas piensen que soy tonta"--.

Todo a cuenta de que Pedroche se quejó ante Motos con la siguiente reflexión: "¿si llevas escote, eres menos inteligente?".

Lo que más rabia me da -dijo en relación a las críticas recibidas con su famoso vestidito de Nochevieja- es que piensen que soy tonta

Pues Ferrán Monegal le ha sacudido un buen mandoble precisamente desde el mismo grupo mediático al que ambos pertenecen: