GH VIP: Bronca épica entre Hormigos y Lydia Lozano por Toño Sanchís

Tras desvelarse los sorprendentes porcentajes ciegos para la expulsión con los que uno de los nominados de GH VIP acumula un 76% de los votos, Jordi González quiso preguntar a los tertulianos del Límite 48 Horas por la persona que creían que iba a salir de la casa el próximo jueves.

Lydia Lozano aseguró que pensaba que correspondía a Toño Sanchís, sin embargo, hacía un llamamiento al sorpasso para que el mánager se quedara en la casa, pues es "el único que puede hacer que la casa se crispe". Y para crispación la de Olvido Hormigos, que no pudo evitar saltar ante las palabras de la tertuliana, según recoge Ecoteuve hoy 18 de enero de 2017.

"Me encanta que me digas que se quede Toño, pero me pareces tan falsa... Lleváis un año machacándole y la culpa de que le estén votando la tenéis vosotros. Y se le está votando por una cosa ajena a la casa que se llama Belén Esteban y aquí la presunción de inocencia ante todo", aseguró la de los Yébenes. "¿Yo he hablado de Belén Esteban? Es que eres...", dijo a medias tintas Lozano. "Te iba a decir que eres tonta", terminó de replicar alegando que ella quería seguir viendo a Sanchís dentro de la casa.