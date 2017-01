Álex Casademunt reaparece hecho un cuadro tras la paliza que recibió

Álex Casademunt ha reaparecido en Hora punta para explicar el altercado que sufrió el pasado fin de semana en una discoteca en Vigo. Lo hizo este miércoles, con la cara magullada, después de que el lunes apareciese en el programa 'sorprendentemente' sin heridas. La explicación es simple, el espacio estaba grabado para sorpresa de la audiencia.

Casademunt ha explicado cómo sucedieron los hecho. "Volvía para el reservado y vi a una chica que venía como discutiendo con un tipo raro", dijo. "Pregunté si estaba bien y me contestó con un 'déjame', como enfadada", según recoge Ecoteuve hoy 19 de enero de 2017.

El extriunfito prosiguió: "Detrás pasó este chico y me miró con cara de quererme hacer daño. Me pisó fuerte el pie, le pedí que se apartara de mí y de repente noté un impacto en la cabeza. Me estrelló un vaso", contó Casademunt. "Me han hecho un estropicio y yo vivo de mi cara".

Cárdenas lamentó que "en EEUU esta persona estaría en la cárcel, mientras que en España tenemos las leyes que tenemos..."

Casademunt también aprovechó para lamentar el "sensacionalismo" con el que se ha tratado este suceso. "Me da vergüenza que en dos días me hayan subido 4.500 seguidores en redes sociales por un altercado como este".