Cárdenas revela el secreto que Bárbara Rey le confesó

Es sin duda la noticia de la semana: el CNI habría comprado el silencio de Bárbara Rey en su relación con Juan Carlos I. La exclusiva, publicada por OKDiario, no habría pillado por sorpresa a Javier Cárdenas, quien ha desvelado que conocía información sobre el asunto, desde hace más de 20 años, tras una entrevista a la vedette que nunca vio la luz.

El locutor de Europa FM ha asegurado este jueves durante la emisión de Levántate y Cárdenas que en su primer año en Crónicas Marcianas viajó hasta Marbella para entrevistar a Bárbara Rey en su casa: "Lo que hace Bertín Osborne, pues yo ya lo hacía hace 25 años", comenzó presumiendo. Acto seguido, el catalán confesó la respuesta de la artista cuando le preguntó sobre "la leyenda" de su amistad con el Rey Juan Carlos I. "Me dijo que había sufrido diferentes robos en su casa y que estaba convencida de que habían sido miembros del servicio secreto para encontrar unas grabaciones y vídeos que ella poseía", desveló, según recoge Ecoteuve hoy 19 de enero de 2017.

"Justo en ese momento, mi cámara cambia la cinta y en ese momento ya estábamos entrando dentro de casa y levanta la voz y dice: '¡Encima se creen que soy imbécil y que no sé que hay micrófonos en toda la casa! ¿Eh, gilipollas?' Y yo me quedé pillado", continuó afirmando, recordando una broma de su compañero, quien le había advertido de que "un día de estos nos quedamos sin frenos en el coche".

"Lo que explicó en aquella entrevista no era cualquier cosa y la llevamos a Crónicas y Xavier (Sardà) entendió que no quería que yo entrevistara a gente famosa porque para eso las llevaban a plató y que él quería que me dedicara a personajes frikis, pero no a famosos. Y yo me quedé sorprendido, ¡pero si esto es una entrevista espectacular!", declaró el presentador de Hora Punta, que recalcó que el programa de Telecinco solía contar "lo que no se solía escuchar".