¿Es posible que Bárbara Rey rompa su silencio para hacer caja en televisión?

Hubo una época en que Bárbara Rey era infalible en audiencias. Sus apariciones en ¿Dónde estás corazón? daban récord al extinto programa de Antena 3, donde habitualmente se enzarzaba en tensas peleas con María Patiño, una de sus rivales televisivas, que reventaban audímetros.

Bárbara Rey lleva callada toda la semana, a pesar de haber sido la protagonista de la información durante los últimos días, después de que se publicase que, presuntamente, cobró dinero del CNI para que no hablase de su relación con el rey Juan Carlos, según informó OK Diario.

La ex vedette lleva encerrada en casa toda la semana y se ha negado a valorar las informaciones aparecidas. "Es como si no estuviera pasando. Se lo llevaré a mi abogado y punto", dijo por teléfono a Sálvame, según recoge Ecoteuve hoy 19 de enero de 2017.

Bárbara Rey no ha vuelto a hablar y, según los medios, está recluida en la casa que tiene en Marbella. Sin embargo, no sería de extrañar que la actriz reapareciese en televisión próximamente. ¿Podría ser el bombazo que permitiese al Deluxe ganar por primera vez esta temporada a Tu cara me suena?

Lo cierto es que las informaciones aparecidas han revalorizado el caché de Rey, que en los últimos tiempos ha estado de capa caída en televisión. Lejos quedan aquellos años en los que era el valorizado comodín de DEC. También quedan atrás otra buena racha televisiva que le permitió encadenar Acorralados y Mujeres y hombres y viceversa, donde fue asesora con su ex nuera Nagore Robles.

Su última aparición fue en Hable con ellas, el pasado verano en Telecinco. Entonces fue noticia por el enfado que provocó en Alba Carrillo. Hay que remontarse a otoño de 2015 para encontrar su última visita a Sálvame Deluxe, donde también ha participado en numerosas ocasiones, aunque no con aquel éxito arrollador que lograba cuando pisaba el plató de DEC.

En el programa de Telecinco sí vivió un momento que pasará a la historia de los programas de corazón. Fue cuando confesó su secreto con su amiga Chelo García Cortés. "Porque tú y yo, Chelo, y te quiero, tuvimos una noche de amor".