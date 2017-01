Jorge Javier Vázquez humilla del todo a Paz Padilla: "Vuelvo a 'Sálvame' porque hace aguas"

Si Paz Padilla estaba tocada por las críticas de las últimas fechas, este 19 de enero de 2017 tiene que estar hundida al conocer una noticia que la deja totalmente descolocada. Por lo pronto, según Vertele, se tomará unos días de reposo.

Jorge Javier Vázquez, que se tomó unas vacaciones por Tailandia tras la finalización de 'Gran Hermano 17', volverá en cuestión de días, previsiblemente para finales de enero o principios de febrero de 2017 al plató de 'Sálvame' para ponerse al frente de un cortijo que se estaba desmadrando a marchas forzadas.

Quien es considerado como el Rey Midas de Telecinco (aunque en los últimos tiempos las audiencias no le han sido tan favorables) regresa con un objetivo claro e indisimulado:

Esto, por supuesto, tiene que haber sembrado de dudas y temores a Paz Padilla y seguro que cobra mucho más sentido esa frase pronunciada a comienzos de enero de 2017 en una entrevista con Jesús Mariñas en La Razón donde se mostraba así de tajante:

¡Buscan hundirme! No entiendo lo que está pasando ni esta persecución, y menos ahora que lo dejo. No conozco al director ni a nadie que trabaje allí. A lo mejor hice algo mal sin enterarme. Sólo así me lo explico.

Padilla niega haberse llevado mal con los compañeros, a pesar de que otros contertulios han largado la traviata respecto a los malos modos de la presentadora:

No es que me lleve mal o no me entienda con el equipo, sólo son mis compañeros de trabajo. Ni salimos juntos ni vamos a cenar. Siempre he mantenido ese distanciamiento, el mismo con el que hace 20 años decidí no conceder entrevistas. Pese a todo, estoy muy a gusto en ‘Sálvame'. Se dónde estoy y conozco a los colaboradores en lo bueno y en lo malo. Son muy distintos y eso es otro acierto del programa.