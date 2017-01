Marhuenda se parte la caja con Bosch: "Haber dejado un hueco en la cama al okupa"

Fue la noticia curiosa y desopilante del 18 de enero de 2017. Al portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y concienciado con el movimiento okupa, Alfred Bosch, le intentaron invadir su vivienda en la noche del 17 de enero de 2017, algo que a él no le provocó ni la menor gracia -Así se pone el 'pro okupa' Bosch cuando invaden su casa: "¿Qué cojones haces?"-.

'El Cascabel' (13TV) comentó la información y dio para varios chascarrillos, entre ellos los del propio presentador de la tertulia política, Antonio Jiménez, y del director de La Razón, Francisco Marhuenda.

Jiménez comentaba divertido que:

Este señor es un pro okupa y esta información no tendría mayor trascendencia desde el punto de vista del personaje si el señor Bosch y su grupo no apoyara a los okupas como suele apoyarlos. Claro, en este caso él no se dejó, pero tenía que haberse dejado okupar para ser coherente con lo que ellos defienden.