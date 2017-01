Cristina Pedroche afirma que nunca ha sido gorda

Se ha convertido por obra y gracia de los modelos que luce en Fin de Año en una de las mujeres más sexy del panorama televisivo y eso que los más crueles de las redes sociales durante una época se pasaron muchos pueblos metiéndose con sus curvas. Felizmente casada con un genio de la gastronomía como es David Muñoz Pedroche no sólo luce como pocas una anatomía que es digna de envidia sino que aboga por el deporte para estar en forma y poder comer lo que no quiera que por algo no es amiga de los regímenes severos. «Nunca he tenido problemas de sobrepeso. Cuando era más joven me quitaba el pan y los dulces pero hoy lo que hago es mucha gimnasia y estar en forma», declara durante su presencia en la inauguración de un nuevo gimnasio en pleno Metro de Madrid (concretamente en la estación de Nuevos Ministerios) donde muchos podrán seguir sus pasos en la elíptica, la bicicleta estática o las pesas y sentadillas. «Yo soy muy de gimnasio mientras que a mi marido le encanta correr. Ahí encuentra un buen estado de ánimo para la creatividad. Intento convencerle para que no corra tanto y venga conmigo al gimnasio pero reconozco que no me hace caso», confiesa sin perder la sonrisa.

Sin duda el éxito de lo enamorados que están es que intentan «dormir juntos todas las noches» y eso que sus agendas son imparables ya que Cristina está volcada en su trabajo en televisión y Muñoz en la marcha de sus restaurantes y más ahora que ya tiene otro abierto en Londres. «No es el momento de tener un hijo. Queremos disfrutar el uno del otro y ya habrá tiempo para crear nuestra familia», anuncia Pedroche sin ninguna prisa por quedarse embarazada. «David me ayuda a salvar los obstáculos. Sin él todo me afectaría más, incluso las críticas», reconoce. Dispuesta a saborear este momento y alargar su felicidad todo lo que pueda Cristina compagina su trabajo y su vida familiar con su afición al gimnasio (va cuatro días a la semana como mínimo) y lo que no hace es cocinar en casa que para algo tiene a una de las estrellas Michellin a su lado.