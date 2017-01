Muchas risas con Pedro Sánchez: "¿De qué te vale convencer a los militantes si para el resto eres un personaje entre ridículo y siniestro?"

Le pega y mucho a Pedro Sánchez su reaparición estelar con rectificación de fecha de estreno incluida. El pobre ex secretario general del PSOE echado a empujones por los viejos del lugar de su liderazgo no hace más que pifiarla desde entonces, finiquitando su breve historia en la política española de una forma triste y casi ridícula. Patinazo de novato: Pedro Sánchez provoca a Susana en su tierra y sale escaldado.

El inspirador del sanchismo ha colocado el mitin de estreno -anunciado a bombo y platillo por sí mismo en Twitter- para conseguir apoyos de militantes en Sevilla, feudo de Susana Díaz, y un 29 de enero de 2017, coincidiendo de pleno con un Betis-Barcelona que se disputará en la misma ciudad a las 12 del mediodía. Sánchez tuvo que agachar la cabeza y adelantar unas horas la fecha de su gran estreno, y en ‘El Cascabel' de 13TV esta noche de 19 de enero de 2017 resonaban las risotadas. "A Forrest Gump le cundió más del Atlántico al Pacífico y vuelta, mientras sumaba adeptos":

Antonio Naranjo: Una persona que no sabe que el Betis-Barcelona está convocado desde septiembre, no está en su sitio para aspirar a liderar nada. ¡Esto hacía meses que se sabía, Pedro! Y luego yo tengo la sensación de que sigue en la misma línea; no le preocupan ni su partido ni los ciudadanos, sino una muestra muy reducida que son los militantes del PSOE, y a ellos se vuelve a dirigir. ¿Pero de qué te vale convencer a 100.000 personas si para los 48 millones restantes vas a parecer un personaje entre ridículo y siniestro? Yo creo que al final se retirará.

Cristina Alberdi: Para el PSOE había sido una liberación está desaparición, que pensábamos que era definitiva. Esto va a perjudicar mucho al PSOE y a España, porque nunca ha pensado en el Partido ni en España, solo en sí mismo. Tiene más ambición que talento, es un ventajista, un señor agrio que solo verle ya te crispaba.