La aviesa amenaza de Toño Sanchís a Terelu: "De haber sido perro, la habría hundido"

Toño Sanchís no ha digerido nada bien su expulsión de 'Gran Hermano VIP 5' y quiere seguir rebañando la chocolatera en busca de algún extra.

Conociendo sobradamente como funcionan las cosas en el cortijo de los reality y los 'Sálvame' de turno de Telecinco, el exrepresentante de Belén Esteban se ha lanzado a cuchillo a hablar de Terelu Campos.

La táctica, 'as usual', hacer que hablas bien de alguien, pero dejando bombas por el camino a ver si alguien pica el anzuelo y así empezar a hacer la gira tradicional por los platós a cambio del sustancioso cheque.

Sanchís aseguró que cuando vio a Terelu en la casa de Guadalix de la Sierra:

A mí la entrada de Terelu me tocó mucho. A Terelu le tengo cariño y respeto... He vivido muchas conversaciones que van a quedar para mí. Yo sabía que si yo hablaba de lo que sea, le iba a perjudicar a ella. Yo dije: O le han pagado muy bien o le han amenazado con algo... no me entraba otra cosa. Pensaba que venían todos estos, los colaboradores de 'Sálvame', en fila detrás de Terelu.

El manager deja entrever que la hija de María Teresa Campos jugaba a dos bandos:

Toño Sanchís remataba la jugada con una aviesa amenaza:

Me gustaría que fuese valiente Terelu y no tuviese miedo a la gente porque la quiero mucho y la respeto. No me voy a poner a su altura y prefiero callarme. Si yo hubiera sido perro con Terelu, le hubiera hundido. Yo con Terelu he ido de copas, al fútbol...