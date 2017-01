Belén Esteban se pone chula: "No estoy en TV por un polvo"

Se ha puesto chula y digna. Belén Esteban, una iletrada como ella misma reconoce, trata ahora de defender su puesto en la televisión.

En un adelanto de lo que será la entrevista que ha concedido al programa de Risto Mejide, 'Chester in love' (Cuatro), la 'princesa del pueblo asegura que si lleva más de 15 años en televisión:

Y pese a su carencia intelectual, trata de venderse como una Einstein:

Ignorante no soy. Sé que no tengo estudios, pero hay gente que sí los tiene y mira cómo va el país.

Asegura que la televisión también le ha dado quebraderos de cabeza:

Tengo mucho que agradecerle a la tele, pero también lo he pasado mal en la tele. En algunas cosas, la tele se ha aprovechado de mí. Por suerte o por desgracia, mi vida entera la conoce toda España. Y yo no soy ningún ejemplo para nadie. Mi vida la he rentabilizado, sí, pero también he pagado un precio por hacerlo.