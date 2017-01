Marhuenda se harta de las bufonadas de Sardá: "¡Me voy, esto es infecto!"

"Me voy si esto sigue así, es infecto y una vergüenza". Así de claro y contundente se mostró el director de La Razón, Francisco Marhuenda, en 'laSexta Noche' (laSexta) al escuchar las palabras de Javier Sardá que puso en su boca algo que él no había dicho.

La polémica venía ese 21 de enero de 2017 en la tertulia política del segundo canal de Atresmedia por el problema de colapso viario y ferroviario que provocó la ola de frío a partir del 18 de enero de 2017.

Marhuenda aseguraba que no había que poner todo el foco de la culpabilidad en el Gobierno de España y lo argumentaba de esta manera:

La tentación siempre es decir que ha sido culpa del Gobierno. Pues no, las comunidades autónomas, que tienen muchos recursos. Y luego, si el Gobierno lo ha hecho mal, pues critiquémoslo, pero es verdad que cuando hay estas nevadas excepcionales, en algunos casos hacía 25 años que no nevaba, en otros hasta 100 años. Hombre, está bien culpar al Gobierno, para eso estamos, pero vamos a ver quién tiene la culpa de verdad.

Javier Sardá, en un tono irónico, en su turno de intervención respondía que:

Si alguien quiere maldecir, lo acaban de escuchar claramente, no pueden maldecir del Gobierno ni de ninguna de las instancias que dependen del Gobierno. Sólo pueden ustedes maldecir de la Comunidad Autónoma, según les acaban de consignar hace un momento. No se equivoquen, el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad.