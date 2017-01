Carlos Herrera tendrá su propio programa en 13TV

Las líneas entre COPE y 13TV, emisora y cadena de la Conferencia Episcopal, empezarán a difuminarse con el desembarco en la televisión de Carlos Herrera, presentador de las mañanas de la radio.

Según informa El Mundo, el locutor tendrá desde este viernes 27 de enero su propio programa en 13TV, después de que Fernando Giménez Barriocanal fuera nombrado como presidente de la cadena el pasado mes de diciembre. Este ejerce además de presidente y consejero delegado de COPE, lo cual ha favorecido la sinergia entr las dos entidades, según recoge Ecoteuve hoy 23 de enero de 2017.

Carlos Herrera entrevistaría en la primera entrega del programa a Martin Baron, director del The Washington Post norteamericano y ex director de The Boston Globe, periódico con el que ganó un premio Pulitzer, tal y como se relata en la película Spotlight. Una charla que será emitida en primer lugar en COPE en la mañana del jueves para ser repetida a través de 13TV el viernes en prime time.