GH VIP: Telecinco le pasa la primera factura a Ivonne Reyes por decir que en la cadena de Vasile hay tongo

Los "vips" siguen su andadura por la casa de Gran Hermano, en lo que es la quinta edición de famosos del reality de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. En esta edición, que esta semana ha estado marcada por la expulsión de Toño Sanchís, el "odiado" exrepresentante de Belén Esteban, pero también por una acusación de "tongo" al programa por parte de una de las concursantes que Telecinco no ha podido ocultar.

Y, claro, si algo duele en un concurso de estas características es precisamente que se ponga en duda públicamente su honorabilidad y menos aún si lo hace uno de los participantes en el mismo como ha sido esta vez el caso de la mediática actriz, Ivonne Reyes. Así que la maquinaria de Mediaset se ha puesto de inmediata a trabajar para desprestigiar a Ivonne, manchar su imagen y restar credibilidad a tamañas acusaciones, según recoge ESDiario hoy 23 de enero de 2017.

Y en Telecinco encontraron la respuesta adecuada en modo "venganza". Así que nada mejor que utilizar la plataforma del Deluxe para echar por tierra la imagen de la famosa venezolana. Dicho y hecho, de urgencia el programa de Jorge Javier Vázquez, esta vez conducido por María Patiño, invitaba a dos "enemigas" de Reyes para despellejar a la concursante sin opción de réplica porque ella sigue su aislamiento en la casa de GH VIP. Y así lo hicieron este pasado viernes María de Mora y Malena Gracia.

Ambas se encargaron de echar por tierra, o hasta el subsuelo, la imagen de Ivonne sobre todo en lo relacionado a lo que tiene que ver con la palabra y la integridad moral de la concursante de GH VIP. Así, a la directísima pregunta de Patiño, "¿te sentiste traicionada por Ivonne Reyes?" De Mora respondía con un lacónico "yo en su día me sentí algo más que eso". Cosa que provocaba la insistencia de la presentadora que pedía mayor explicación a lo dicho. "No te lo sabría explicar. Cuando te ocurre algo así no das crédito a lo que la persona acaba de hacer".

Unas acusaciones poco concretas pero que seguían en plató: "Ya no es mi amiga. Es que no solo fue desleal conmigo, lo fue con sus amigas y compañeras". En similares términos se expresaba Malena Gracia que además aclaraba nunca haberse sentido amiga de Ivonne y respaldaba las palabras de María de Mora. Malena además aprovechaba su paso por el Sálvame Deluxe para defenderse sobre los continuos rumores de su actividad como prostituta: "quiero dejar claro que nunca me he dedicado a eso de lo que se habla. Yo soy artista, me dedico al teatro y esto cansada que siempre nos pongan el sambenito a las mismas".