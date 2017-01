GH VIP: Toño Sanchís afirma que Terelu Campos es una persona ruin

Toño Sanchís llegó este domingo al debate de Gran Hermano VIP dispuesto a responder a todas las cuestiones pendientes de su paso por la casa. Entre ellas, Sandra Barneda quiso destacar la tensión que tuvo en el reality durante la visita de Terelu.

El mánager criticó a la presentadora por haber intentado boicotear su concurso: "Terelu cuando entra en la casa entra con una idea preconcebida desde fuera y ya no es que fuera malmeter con mis compañeros, que además a dos personas que estaban muy cerca de mí les quiso comer la cabeza", comenzó diciendo, según recoge Ecoteuve hoy 23 de enero de 2017.

Sanchís asegura que él ha sido "muy legal" con la hija de María Teresa Campos y puso un ejemplo en el que la defendió en público: "Yo he sido muy legal, porque ha sido una de las veces que he tomado una posición en un plató totalmente distinta a la que ha tenido Belén. A Terelu se le acusó de decir algo en una conversación en la que yo estaba y yo quise ser profesional y di la cara por ella y eso me costó un movidón con la otra persona. Ella me agradeció el gesto", afirmó.

"Entrar ahí y decir '10 contra 3, mierda para los 3' y atacar a una persona que lo único que ha hecho es ayudarla... no está bien. Tiene que tomar nota de su madre que es una señora", aseguró Toño, al tiempo que Kiko Matamoros intentaba defender a su compañera de programa.

"En la vida, que empiece a ser valiente. A la hora de la verdad la han dejado sola y nunca han dado la cara por ella. Ella ha ido para que en tu plató le dijeran: 'qué bien lo has hecho", defendió el representante. "A mí esta señora me importa un bledo, se ha portado muy cerdamente conmigo ahí", sentenciaba contundente.