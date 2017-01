Inés, ex mujer del padre de Nadia: “Fernando destruyó mi vida”

Espejo público ha realizado hoy 23 de enero de 2017 una esclarecedora entrevista a Inés, ex mujer de Fernando Blanco, padre de Nadia. Inés ha afirmado que Fernando intentaba dar constantemente lástima, y que esta era su forma habitual para mantenerla a su lado y captar su atención.



"Ha causado mucho daño a la familia y a los amigos", afirmaba la ex mujer, visiblemente emocionada, a pesar de que han pasado quince años desde que lo dejó.

Preguntada por las tendencias sexuales de Fernando en aquel entonces, Inés responde que eran absolutamente normales y que las noticias actuales al respecto, no le terminan de encajar con la persona que ella conoció.



Según Inés, la obsesión de Fernando por ser el mejor en su trabajo y en su vida, es lo que ha provocado su conducta delictiva en los últimos años.



En 2004 me pidió que no le fastidiara más, ya que estaba muy mal, y que no contara toda la verdad ante el juez. El caso es que fui condenada de forma pactada con el Ministerio Fiscal, por una factura menor de 2500 euros, porque no pude demostrar mi inocencia.



Ante la pregunta sobre el interés por las armas del padre de Nadia, Inés respondió que no le extrañaba, porque cuando estaba con ella, ya había hecho alguna alusión sobre la posibilidad de tener una, ya que se sentía amenazado y asustado, probablemente por la gente a la que había estafado.



Inés concluye afirmando que Fernando le hizo perder todo; su credibilidad como persona, su dinero, y su imagen social, por lo que ha tenido que reconstruir su vida desde cero.