Pablo Iglesias recurre al chantaje en Cuatro: "Si gana Errejón, que sea él secretario general"

Se acerca la fecha del nuevo Vistalegre para los podemitas (10-12 de febrero), y andan todos como locos para conseguir la mejor posición de salida en una guerra encarnizada en la organización que dura ya meses.

De modo que eso mismo hizo Pablo Iglesias este 23 de enero de 2017, acudiendo a su programa de cabecera, el que le vio nacer en una tele nacional, 'Las mañanas de Cuatro'. Allí se encontró con Javier Ruiz y su un pasillo habitual para los de Podemos, y las preguntas fueron en una sola dirección: insistir en el chantaje, como un día apuntó Tania Sánchez. Podemos no paga a traidores, Tania: la ex primera dama podemita, apaleada por criticar a Pablo Iglesias:

Javier Ruiz: ¿Hay que limitar la continuidad de Pablo Iglesias si pierde? ¿Errejón tendría que dar el paso a ser el secretario general?

Pablo Iglesias: Yo voy a intentar que no, pero si fuéramos en listas separadas, yo creo que quien encabece la lista más votada tiene que asumir el liderazgo y yo me pondría a sus órdenes. Seguiría en Podemos pero en una responsabilidad más discreta y no haciendo sombra a quien tendría que asumir el liderazgo.

Javier Ruiz: ¿O sea que usted está dispuesto a dimitir?

Pablo Iglesias: Si vamos en listas separadas y la lista de Errejón tiene más votos que la mía, el líder debería ser Íñigo, como es normal.

Javier Ruiz: ¿Cree usted que eso es lo que busca Errejón?

Pablo Iglesias: No lo sé, yo voy a buscar el acuerdo y que haya diferencias no es una cosa negativa.