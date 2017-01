Paolo Vasile y la cúpula de Telecinco se ponen de los nervios ante los planes de Belén Esteban

Han pasado veinte años desde que Belén Esteban saltaba a los medios de comunicación ocupando portadas de revista como la novia de Jesulín de Ubrique ( "Estoy deseando dejar la tele, pero debo dinero a Hacienda").

En esa época empezaba a hacer caja con exclusivas que, según ha contado en el programa Chester in love, no cobró lo que esperaba ya que su ex, no compartió "como debía":

"Me dio algo pero no la mitad. Vendió tres exclusivas y cobramos 30 millones de pesetas, pero a mi me dieron solo 6".

A los quince días de "vender" el bautizo de su hija Andreíta, Belén se separaba de Jesulín y empezaba su andadura por las televisiones, "tenía que trabajar ", se justificaba ante Risto, y se declaraba una vez más "sufridora" de una vida acomodada e inalcanzable para el resto de los mortales (Esta fue la primera fotografía de Belén Esteban hace 20 años ).

"No tenía trabajo, la primera entrevista en televisión me la hizo María Teresa Campos", recordaba y hacía hincapié en que la "tele se ha aprovechado de ella".

Sin pelos en la lengua, Belén se atreve a criticar a "aquellos que le han dado de comer", confiesa que quiere dejar la pequeña pantalla y montar un negocio. Según ha contado, es su hija Andrea la que le dice que no deje Sálvame.

Durante la entrevista de este 22 de enero de 2017, la ex 'princesa del pueblo' también, habló de su día a día en su programa, se atrevía a decir que "trabajar en Sálvame es muy duro".

La queja de la de San Blas ha sido constante a lo largo de la entrevista, a pesar de tener un nivel de vida que nunca hubiera imaginado, considera que ha sufrido mucho:

"Mi vida no se la deseo a nadie".

Según cuenta la princesa del pueblo, dejará la televisión en cuanto pague sus deudas:

"estoy deseando dejar la tele, quiero vivir mi vida, en el momento que pueda, debo un dinero a Hacienda. Ojalá dentro de un año o dos me pueda retirar".

Ni la presencia de Belén Esteban ha dado brillantes datos a la noche de Mediaset, Chester in Love anotaba un 7,3 % en Cuatro, en su segunda entrega. Una vez más, el peliculón de Antena 3, Ahora o nunca de Richard Gere, conseguía un 18,8 (Vasile va a necesitar más que a un Jorge Javier Vázquez para resucitar 'Sálvame').

Esta entrevista ha generado muchas reacciones en las redes sociales, su eterno discurso de "mujer luchadora" deja mucho que desear, si hacer caja en los platós y "vender su vida" por decisión personal es comparable a la complicada vida que tienen muchas familias y madres, se preguntan muchos de sus detractores.