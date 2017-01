Pesadilla en la Cocina: Acusan a Alberto Chicote de 'Estafa, farsa y chapuza'

Desde que «Pesadilla en la cocina» comenzara a emitirse hace más de cinco años en La Sexta, los problemas para Alberto Chicote no han dejado de acumularse.

El chef volvió a salir a la palestra la semana pasada después de que los propietarios de 22 restaurantes, que en su día acudieron a él para rescatar sus negocios, optaran por crear la Asociación de Afectados por «Pesadilla en la Cocina».

Las quejas no son nuevas y se remontan a los comienzos del reality, en 2012. Ya en el quinto programa, el restaurante El Castro de Lugo, ubicado en Madrid, acusó a la productora del programa de haber ensuciado deliberadamente sus cocinas.

La emisión protagonizada por el restaurante gallego fue la más vista de la temporada, pero aquella publicidad gratuita no pareció ayudar a reflotar al local, sino más bien todo lo contrario. Meses después de la intervención de Chicote, el restaurante cerró irremediablemente sus puertas.

Son varios los propietarios que en las cinco temporadas del programa han denunciado que lo que ocurre tras las cámaras de La Sexta no es casual. Así lo aseguraron, por ejemplo, los dueños de La Reina del Arenal, en Bilbao, quienes trataron de impidir la emisión del reality por considerarlo «una auténtica farsa».

ABC pudo hablar esta semana con José Luis Sanz, cuyo establecimiento, La Mansión de Navalcarnero, protagonizó uno de los programas de Chicote en 2013. Sanz asegura que la productora le hacía «repetir constantemente las tomas» y que tuvo que «contratar a una actriz para suplantar a una camarera que no quiso aparecer en antena». Además, acusó al cocinero de haber «hundido» su negocio. «Mi local es ahora conocido como "el picadero de Navalcarnero" porque así fue como lo describió Chicote», afirma.

La supuesta guionización de la que, según los afectados, «abusa» el formato de La Sexta no es la única queja contra Chicote. A lo largo de estos cinco años, varios propietarios han denunciado que las reformas que el programa efectúa en sus establecimientos son «una chapuza».

El paso de Chicote por el Café Zamora fue uno de los que más dolores de cabeza causó al cocinero, quien optó incluso por abandonar la grabación del programa. La dueña, con quien el chef había discutido en varias ocasiones, acusó a la productora de haber escondido en su local «una caja con gusanos», así como de obligar a sus empleados a «hablar mal» de ella ante las cámaras de La Sexta.

Aunque son pocas las veces que Alberto Chicote y La Sexta se han pronunciado tras este goteo de acusaciones, la creación de la Asociación de Afectados sí llevó la semana pasada a la cadena y a Warner Bros, que produce el formato, a anunciar posibles «acciones legales por daños de imagen».

Más allá de «Pesadilla»

No solo el reality ha mantenido en el disparadero a Alberto Chicote. En 2015, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) criticó al cocinero tras la emisión del programa «El precio de los alimentos», que ponía en entredicho los métodos empleados para el cultivo de tomates en El Ejido. En aquella ocasión, Chicote no dudó en defender su trabajo: «Los datos son los que son, yo los cuento me gusten o no».

No fue la única ocasión. Ese mismo año, el programa simuló un viaje del chef a Tailandia en el marco de una investigación para el citado programa. El reportero que grabó las imágenes desveló tras la emisión que Alberto Chicote jamás había estado en los escenarios para los que ponía la voz en off. Acusó al programa de «estafa» y, ante la evidencia, al cocinero no le quedó más remedio que disculparse ante la audiencia.