El descomunal repaso de Risto a Rufián dejándole como un zafio incoherente y populista

Ya lo habían anunciado como gancho para la entrevista de este domingo 22 de enero de 2017 de Risto a Gabriel Rufián en Cuatro, pero el zasca del entrevistador al independentista adquirió una dimensión mucho mayor de la prevista. Risto Mejide: patada en la boca, humillación y zasca al rufián de Rufián.

Risto Mejide se abalanzó sobre su invitado, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, para ver la marca de su americana, justo después de haber emitido algunos de los tuits más sangrantes de Rufián contra Amancio Ortega, el exitoso empresario español de Inditex.

La sorpresa de Risto tornó en escarnio cuando comprobó que la chaqueta del político era de Zara y la incoherencia salía por cada poro de su piel. El entrevistador olió sangr y la defensa del joven diputado secesionista resultaba tan ridícula que permitió que la burla se alargara:

Risto: ¿Qué llevas hoy, unas Asics? ¿Miramos donde las fabrican? ¿Y la americana que llevas?

Rufián: No recuerdo.

Risto: ¡Mira, Zara, ay!

Rufián: Lo que intentaba reflejar con eso...

Risto: ¡La coherencia, querido! ¡Estás subvencionando a los niños de Delhi! ¡Qué mala persona!

Rufián: Te contesto.

Risto: ¿Eso no es populismo?

Rufián: Eso es como lo de ‘si eres comunista, ¿por qué respiras tanto?'

Risto: 'Por qué respiras' no tío, que te has ido al Zara a comprar una americana.

Rufián: Pero como tanta gente...

Risto: ¡Pero ellos no ponen esto!

Rufián: Yo te contesto. Es súper original esto...

Risto: Tú te has puesto la americana, aquí nadie te ha dicho que te la pusieras.

Rufián: Si a un político todo lo que se le puede recriminar es que en un momento dado lleva unas Nike, hay algo que no entiendo.

Risto: Si esa es tu única defensa.

Rufián: Ojalá os fijarais tanto en Rato...

Risto: ¡Ay Dios! De mal en peor.

Rufián: Tú puedes ser crítico con la política neoliberal de esa gente y comprar en Zara. Bajo mi punto de vista. Porque si no, si tan comunista eres podrías vivir en una cueva.

Risto: El consumidor hoy en día es mucho más poderoso que el votante, si no estás de acuerdo con la política de una marca, no la compres. Es más, promulga que no la compre la gente, no la lleves puesta. Eso es coherencia y se le exige al político.