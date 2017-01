Marhuenda hunde a 'sin estudios' Patxi López y se enfrenta a sus indignados defensores

"Me reafirmo, y se lo diría en la cara; que Patxi López me diga por qué razón siendo un chico de familia con posibilidades no quiso estudiar. Yo quiero saberlo. Y por qué nunca ha trabajado en algo que no sea la política". Ese es el postulado de Francisco Marhuenda, director de La Razón, que no concibe que el primer candidato y por el momento único a liderar el nuevo PSOE, no tenga una carrera universitaria ni un trabajo conocido más allá del propio Partido Socialista. "Patxi López es un desastre para el PSOE, es lo más sectario que te puedes echar a la cara".

Fue este 23 de enero de 2017 cuando Marhuenda entró en conflicto por estos argumentos en ‘El Cascabel' de 13TV, principalmente con los periodistas Margarita Sáenz Díez y Fernando Jáuregui, ofendidos por lo que entendieron como una afrenta al político: