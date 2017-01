Echenique arremete contra Madina y el PSOE hasta que se lleva un zurriagazo de Susanna Griso

Eduardo Madina ha sido la última voz autorizada del PSOE en anunciar en televisión que pactarán con los sindicatos la polémica renta mínima, y lo hacen al margen de Podemos, el partido que más insistió en su día con este punto. Además, los socialistas sacan pecho por ello y critican a los podemitas por estar solo dedicándose a criticar y no hacer. PP acusa a PSOE de apoyar la renta mínima de los sindicatos para "quedar bien" y le reta a llevarlo a PGE:

Y esto terminó por reventar a Pablo Echenique, secretario de organización de los morados, que en ‘Espejo Público' de Antena3 este 24 de enero de 2017 se dedicó a arremeter contra Madina todo lo que pudo y más, eso sí, hasta que se llevó un buen zurriagazo por parte de la presentadora, Susanna Griso. Pablo Echenique opta por el papel de 'mamporrero' de Pablo Iglesias y arruina su prestigio en Podemos:

Echenique: En primer lugar, decir que me alucina desde la lógica cómo una persona puede decir en la misma frase que ha pactado algo con el PP y que es la principal fuerza de la oposición. Me parece alucinante. Creo que lo que vemos es que el ministerio de maquillaje social vuelve a actuar como hace el PSOE. Con el salario mínimo lo maquillaron subiéndolo mucho menos de lo que pedía Unidos Podemos. Con todos los respectos lo de Madina es absurdo. Uno no puede decir que es el principal partido de la oposición cuando la noche anterior ha pactado algo con el Gobierno. Decir eso sin que a uno se le licúe el cerebro mientras lo dice es muy difícil.

Susanna Griso: ¿Significa eso que mientras uno está en la oposición jamás puede pactar con el Partido Popular? ¿Está prohibido?

Echenique: Hombre... No sé si jamás... ¿Pero todos los martes? Yo creo que no se lo cree nadie.