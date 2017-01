La verdadera guerra podemita: festival de muecas de Errejón mientras Irene Montero le apalea

Íñigo Errejón participó como invitado en ‘El Programa de Ana Rosa' este 25 de enero de 2017, en un espacio mediático que se convirtió en un monográfico de la relación del número dos de Podemos con su secretario general, Pablo Iglesias.

Si no llegamos a un acuerdo no pasaría nada, son primarias y yo presentaría una lista diferente y coherente con los principios que defiendo, pero teniendo claro quién es mi secretario general.

"Le gusta Pablo pero no le gusta la gente que está con Pablo"... Comentó Ana Rosa:

No estoy muy de acuerdo con algunas decisiones...

Volvió a aparecer el asunto del chantaje lanzado a la desesperada por el líder Iglesias, amenazando a los militantes con su huida si no sale reelegido con sus documentos. Pablo Iglesias recurre al chantaje en Cuatro: "Si gana Errejón, que sea él secretario general":

Entonces no tiene mucho sentido que votemos separado... Quiero decir, lo que habría que haber planteado es un modelo en el que se vote una sola cosa. ¿Quién gana? El que gane por un voto marca todo el resto. Pero hemos elegido otro modelo, uno en el que la gente puede opinar de varias cosas y no un paquete. Errejón no acepta el chantaje de Iglesias y le exige que siga de líder pero que obedezca a la militancia.

Una buena cuestión propuesta a Errejón llegó de la mano de Javier Gómez: "¿Tiene suficiente gente que le dice que ‘no' a Pablo Iglesias? Porque no lo parece. ¿Tú has visto a Rafa Mayoral, a Irene Montero, a Ramón Espinar que Pablo Iglesias alguna vez no lleva razón?"

No estoy en esas discusiones. Yo al lado del escaño sí se lo digo.

Pero sin duda la mejor ‘pregunta' de algún modo a Ínigo Errejón no llegó desde la mesa, sino que se hizo emitiendo un extracto de la entrevista de Irene Montero en el mismo programa algunos días antes. Las enormemente expresivas muecas del podemita líder del errejonismo contestaron por él. El desopilante apodo que los errejonistas le han puesto a Irene Montero: