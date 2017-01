Jaime González baja a la tierra a podemita Molina: "Tú discurso de unidad es camelo, al que pierde la cortan la cabeza"

¿Hay unidad en Podemos pese a la guerra interna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón? En la noche del 24 de enero de 2017 estuvo como contertulio en 'El Cascabel' el secretario general de los podemitas manchegos, José García Molina, quien intentó defender que en el partido morado no hay grietas y que todo es concordia.

Sin embargo, Molina se encontró con la oposición de los tertulianos que le recordaron que esa unión de la que tanto se habla en Podemos no es más que mera apariencia.

El de Podemos aseguraba que independientemente de lo que Íñigo Errejón pueda decir en los medios de comunicación:

Jaime González no se tragaba el cuento de esa unidad:

Un segundito, jamás me vería yo en la tesitura de tener que defender a Íñigo Errejón, pero lo voy a hacer por una sencilla razón, no por Errejón, sino porque tu discurso, que me parece impecable en lo formal, la unidad, las personas, que tenemos que ser el reflejo de la sociedad, todo eso está muy bien, pero eso es poesía. ¿Sabe lo que ocurre? Que ya se han enfrentado más veces los bandos y lo que ha ocurrido es que cuando ha perdido el bando de Errejón, los ganadores del otro bando, véase en Madrid con Ramón Espinar, a los perdedores los ha mandado al gallinero.