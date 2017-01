Mercedes Milá explicó en el Hormiguero que dejó GH porque estaba acabando con su salud

Mercedes Milá ha visitado El Hormiguero, de Antena 3, para comenzar promocionando su programa en la competencia, Mediaset. "Se llama Convénzeme con Z en BeMad", ha dicho el propio Pablo Motos, uno de los principales rostros de Atresmedia.

Motos creía que Milá estrenaba este espacio dentro de unos días. "¿No lo has visto?", ha preguntado Milá. "Siempre haces las entrevistas así, dando una patada en la boca? El domingo es el ultimo de los primeros tres meses, desgraciado".

Los presentadores han entablado una conversación sobre libros. "Tú serías perfecto invitado para mi programa"; ha dicho Milá, que ha hablado en numerosas ocasiones, no solo del programa, también de su librería en Barcelona,según recoge Ecoteuve hoy 25 de enero de2017.

La conversación también ha tenido una parte escatológica. "Es importantísimo ser guarro, es más divertido. Soy guarrísima", ha bromeado. "Tirarse pedos es de las mejores cosas que te puedo pasar".

Y de ahí a la política internacional, sobre la llegada de Trump al poder en EEUU. "¿No crees que va a ser bueno porque va a unir a todos contra él?", ha dicho.

"Yo creo que debe extremar sus medidas de seguridad porque puede haber gente que le puede hacer pupita", ha opinado Motos. "El partido Republicano se merece la vergüenza que está pasando", ha añadido la catalana, que ha recordado la marcha de las mujeres el pasado fin de semana. "Hay que unirse, ciudadanos. Igual que con las eléctricas, que nos van a machacar. Os vais a burlar de vuestra abuela".

¿Por qué dejó GH?

Pablo Motos no ha dudado a la hora de preguntar sobre su marcha de GH. "Decidí que después de 16 años había llegado el momento de hacer otras cosas. Pedí una oferta bonita que igual me ilusionara, pedí más dinero pero no me hicieron la oferta".

"He sido tan feliz con GH... Cada vez que me mandan mensajes me hacen llorar. Fueron 16 años de entrega total que acabaron con mi salud. Lo pasé mal. Me atacó el horror, la melancolía, el miedo, el llanto, la inseguridad... y para hacer GH hay que ver el programa con pasión las 24 horas. Dormía muy poco", ha relatado.

Sobre Jorge Javier Vázquez, Milá ha opinado que "tiene un valor enorme porque después de GH se ha recorrido España con el teatro. El lunes vuelve a Sálvame Diario. Tiene una capacidad de trabajo que yo no tengo".