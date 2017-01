'Pipi' Estrada destroza a Paz Padilla: "Es una indigente intelectual"

Es lo que le faltaba a Paz Padilla. Si hace unos días era Jorge Javier Vázquez quien le amargaba la existencia anunciando su inminente vuelta a 'Sálvame', ahora la presentadora de Telecinco recibe los ataques despendolados de 'Pipi' Estrada.

El periodista, en la tertulia semanal de Exclusiva Digital, no se corta un pelo y asegura que Paz Padilla no tiene formación para el puesto:

Pero ahí no queda la cosa. Estrada se animó y añadió que:

Paz Padilla es una vaga, que no trabaja, es decir que llega allí y así como otros, pueden ser más brillantes o menos brillantes, se preparan los temas y trabajan sobre el programa, ella llega se maquilla y se mete en el programa.

E hizo chanza del acento de la presentadora.

Se cree que con su acento gaditano, con su chispa humorística, realmente puede dominar los temas, pues no. Lo que hace es ser muy maquiavélica en momentos puntuales.

Y critica la doble cara que tiene con los colaboradores de 'Sálvame':

A mí me consta que no tragaba a Kiko Matamoros y de repente un día dice que era como un osito... Mira.. Kiko Matamoros puede ser de todo menos osito. Porque te digo una cosa, de osito no tiene nada, y es más, puede ser una serpiente o un lobo con piel de cordero que ahora parece el Gandhi de la televisión.