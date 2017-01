Belén Esteban da la espantada en 'Sálvame' tras un broncazo con Matamoros

'Sálvame' continúa en su línea de buscar nuevos contenido o, mejor dicho, conflictos que poder llevarse a la boca y que se traduzcan en un 'share' más lucidito.

A falta de que haga su 'reentrè' en el plató vespertino de Telecinco Aída Nízar, nada mejor que exprimir lo poco que pueda quedar aprovechable de Belén Esteban.

Y si algo tiene la de Paracuellos para sacarle el máximo jugo es en la actualidad su conflicto con Toño Sanchís y el dinero que le adeuda, cercano supuestamente al millón de euros y de los que la 'princesa del pueblo' ya habría recuperado 370.000 euros.

La cuestión es que Belén Esteban sospecha de uno de los tertulianos caviar de 'Sálvame', Kiko Matamoros, al que acusa de haber tenido sus tejemanejes con Sanchís cuando ambos eran socios.

Por eso, el 25 de enero de 2017, Matamoros le hizo una pregunta a Belén Esteban para que esta saltase:

¿No se te había ocurrido reclamar el dinero? ¿Se te había olvidado? Porque a mí me debe alguien 400.000 euros y te juro por mis hijos que me acuerdo.

Gema López trató de justificar a Esteban:

A no ser que yo no me encuentre bien, como era el momento de Belén, y que yo no tuviese un control absoluto de mis deudas, lo cual es un problema mío, eso no te capacita para quedarte con lo que es mío.