El secreto de Leonard Hofstadter en 'The Big Bang Theory'

Incluso aunque seas el mayor fan de la serie The Big Bang Theory, seguro que hay algo de lo que no te has dado cuenta.

Después de las diez temporadas que tiene la serie, podríamos pensar que lo sabemos todo sobre Leonard Hofstadter (interpretado por el actor Johnny Galecki). Tiene un doctorado, le encantan los videojuegos, está casado con Penny (a la que da vida la actriz Kaley Cuoco)... y no puede vivir sin sus gafas, según recoge El Huffington Post hoy 26 de enero de 2017.

¿O sí?

Muchos fans se han fijado en las gafas y han teorizado sobre ellas en foros. Después de haberlas observado con atención y de haber recibido la confirmación del propio Johnny Galecki, tenemos que darles la razón.

Cuidado, que vienen curvas...

¡Las gafas de Leonard no tienen cristales!

¡Todo este tiempo hemos vivido engañados!

"Estáis rompiendo la magia", comentó Galecki a nuestros compañeros de la edición estadounidense del HuffPost después de que en Build Series le preguntaran por los cristales de las gafas.

Ahora mismo el actor está promocionando su nueva película de terror, Rings, pero, de paso, ha aprovechado para recordar el origen de sus gafas sin cristales.

"Ensayamos el primer episodio durante una semana y media y cuando empezamos a rodar me dijeron: '¿Te vas a quitar las gafas, verdad?'. Y yo contesté: 'No, quiero que Leonard lleve gafas'. A lo que me dijeron: 'Pensábamos que las llevabas porque las necesitabas para ensayar durante la semana'", explica Galecki.

Galecki siempre tenía que mirar hacia arriba cuando hablaba con su compañero Jim Parsons (que interpreta a Sheldon Cooper) y, al hacerlo, sus gafas reflejaban la luz.

"Quité los cristales de las gafas y esa es la magia del cine que hay detrás de ellas", comenta el actor.

Sin embargo, las gafas sin cristales no son infalibles. Galecki recuerda que una vez todos se rieron de él porque se metió un dedo por el hueco en el que debería ir el cristal para rascarse un ojo.

Si eres de esos que piensan fijarse en las gafas de Leonard en cada capítulo de ahora en adelante, vas a tener muchas oportunidades, porque, según confesó el actor a Build, cree que renovarán la serie y habrá una undécima temporada.

Como dice Galecki, la pregunta de si van a renovar la serie realmente es para los guionistas. "Sé que todo el reparto quiere que la renueven, así que confío en que así sea", añadió.