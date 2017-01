Rivera le asesta el golpe decisivo a Podemos: "No puedes consultar a 20 corrientes para gobernar"

Albert Rivera no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron por la crisis de Podemos y las luchas internas en el partido morado.

El líder de Ciudadanos, entrevistado este 26 de enero de 2017 en 'Un café con Susanna', la entrevista previa a 'Espejo Público' (Antena 3), fue claro y contundente cuando le interrogaron por la situación por la que atraviesa el partido de Pablo Iglesias:

Como modelo de partido y de país, creo que es imposible tener un modelo para España para el futuro si no eres capaz de tener un modelo para tu propio partido.

Y ahondaba más en el ejemplo:

Añadía:

Ahora, si hacemos 20 facciones y no sé cuántas submarcas y no sé cuántas concurrencias de no sé cuántos partidos es muy complicado. Mire Syriza en Grecia. Juntaron todos los partidos críticos con la vieja política, pero se están hundiendo en las encuestas. Están haciendo cosas igual o peor que los anteriores.