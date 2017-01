Rojo, Jiménez y Margallo se cachondean del alcalde pacifista de Zaragoza: "Este lumbrera se cubre de gloria baturra"

La declaración del alcalde podemita de Zaragoza, Pedro Santisteve, en los actos de celebración del 90 aniversario de la Academia Militar de la capital aragonesa, donde reclamaba que esta institución de formación castrense estuviera desmilitarizada dio mucho juego en las tertulias de análisis político.

En 'El Cascabel' (13TV) del 25 de enero de 2017 se centraron en las palabras del primer edil de la ciudad maña y no quedó en absoluto bien parado.

Antonio Jiménez fue el primero en abrir el fuego (y nunca mejor dicho). Aprovechando que tenía en el plató al exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, le preguntaba con mucha chacota:

Margallo era rotundo:

Alfonso Rojo añadía que:

Jiménez insistía:

Alfonso Rojo recordaba:

El exministro de Exteriores apuntaba una divertida anécdota:

ALFONSO ROJO DESMONTA A MARTU GARROTE

Alfonso Rojo quiso ahondar en las palabras que en su momento dijo José Bono en el año 2005 cuando ejercía como ministro de Defensa:

Cuando Bono dijo aquello en el Woodrow Wilson Center de que prefería morir a matar, los americanos creyeron que había habido un error en la traducción, no se atrevían a decir aquello de que yo soy ministro de Defensa y prefiero que me maten a matar. Cuando lo tradujeron en Estados Unidos, creyeron que había habido un error en la traducción. Es que no se lo creían ni los periodistas. Y en el caso del alcalde de Zaragoza estuvieron preparando y revisando el discurso, así que no se le ha escapado.